Информация за Homebrew Robotics Club (BREW) The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing. Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable. Официален уебсайт: https://homebrew.build/en Купете BREW сега!

Токеномика и анализ на цената за Homebrew Robotics Club (BREW) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Homebrew Robotics Club (BREW), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M Общо предлагане: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Циркулиращо предлагане: $ 762.01M $ 762.01M $ 762.01M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.58M $ 3.58M $ 3.58M Рекорд за всички времена: $ 0.00611481 $ 0.00611481 $ 0.00611481 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00063507 $ 0.00063507 $ 0.00063507 Текуща цена: $ 0.0035672 $ 0.0035672 $ 0.0035672 Научете повече за цената на Homebrew Robotics Club (BREW)

Токеномика на Homebrew Robotics Club (BREW): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Homebrew Robotics Club (BREW) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BREW токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BREW токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BREW, разгледайте цената в реално време на токените BREW!

Прогноза за цената за BREW Искате ли да знаете какъв път може да поеме BREW? Нашата страница за прогноза за цената BREW съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BREW сега!

