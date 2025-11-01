БорсаDEX+
Цената в реално време на Home Depot xStock днес е 379.05 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за HDX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на HDX в MEXC сега.

Home Depot xStock цена (HDX)

1 HDX към USD - цена в реално време:

$379.05
-0.20%1D
-0.20%1D
Информация за цената за Home Depot xStock (HDX) (USD)

Цената в реално време за Home Depot xStock (HDX) е$379.05. През последните 24 часа HDX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 375.49 до най-висока стойност $ 382.08, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HDX е $ 427.69, а най-ниската цена за всички времена е $ 364.56.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HDX има промяна от -0.11% за последния час, -0.23% за 24 часа и -2.23% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Home Depot xStock (HDX)

$ 126.66K
$ 126.66K$ 126.66K

--
----

$ 8.18M
$ 8.18M$ 8.18M

334.14
334.14 334.14

21,570.30382888
21,570.30382888 21,570.30382888

Текущата пазарна капитализация на Home Depot xStock е $ 126.66K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HDX е 334.14, като общото предлагане е 21570.30382888. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.18M.

История на цените за Home Depot xStock (HDX) USD

През днешния ден промяната в цената на Home Depot xStock към USD беше $ -0.8856367750522.
През последните 30 дни промяната в цената на Home Depot xStock към USD беше $ -18.7708971450.
През последните 60 дни промяната в цената на Home Depot xStock към USD беше $ -25.7477293500.
През последните 90 дни промяната в цената на Home Depot xStock към USD беше $ +6.00531277296055.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.8856367750522-0.23%
30 дни$ -18.7708971450-4.95%
60 дни$ -25.7477293500-6.79%
90 дни$ +6.00531277296055+1.61%

Какво е Home Depot xStock (HDX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Home Depot xStock (HDX) ресурс

Прогноза за цената за Home Depot xStock (USD)

Колко ще струва Home Depot xStock (HDX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Home Depot xStock (HDX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Home Depot xStock.

Проверете прогнозата за цената за Home Depot xStock сега!

HDX към местни валути

Токеномика на Home Depot xStock (HDX)

Разбирането на токеномиката на Home Depot xStock (HDX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените HDX сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Home Depot xStock (HDX)

Колко струва Home Depot xStock (HDX) днес?
Цената в реално време на HDX в USD е 379.05 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на HDX към USD?
Текущата цена на HDX към USD е $ 379.05. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Home Depot xStock?
Пазарната капитализация за HDX е $ 126.66K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на HDX?
Циркулиращото предлагане на HDX е 334.14 USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на HDX?
HDX постигна ATH цена от 427.69 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на HDX?
HDX достигна ATL цена от 364.56 USD.
Какъв е обемът на търговията на HDX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за HDX е -- USD.
Ще се повиши ли HDX тази година?
HDX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за HDX за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Home Depot xStock (HDX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

