Информация за цената за Home Depot xStock (HDX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 375.49 $ 375.49 $ 375.49 24-часов нисък $ 382.08 $ 382.08 $ 382.08 24-часов висок 24-часов нисък $ 375.49$ 375.49 $ 375.49 24-часов висок $ 382.08$ 382.08 $ 382.08 Рекорд за всички времена $ 427.69$ 427.69 $ 427.69 Най-ниска цена $ 364.56$ 364.56 $ 364.56 Промяна на цената (1ч) -0.11% Промяна на цената (1д) -0.23% Промяна на цената (7д) -2.23% Промяна на цената (7д) -2.23%

Цената в реално време за Home Depot xStock (HDX) е$379.05. През последните 24 часа HDX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 375.49 до най-висока стойност $ 382.08, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HDX е $ 427.69, а най-ниската цена за всички времена е $ 364.56.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HDX има промяна от -0.11% за последния час, -0.23% за 24 часа и -2.23% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Home Depot xStock (HDX)

Пазарна капитализация $ 126.66K$ 126.66K $ 126.66K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.18M$ 8.18M $ 8.18M Циркулиращо предлагане 334.14 334.14 334.14 Общо предлагане 21,570.30382888 21,570.30382888 21,570.30382888

Текущата пазарна капитализация на Home Depot xStock е $ 126.66K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HDX е 334.14, като общото предлагане е 21570.30382888. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.18M.