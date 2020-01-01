Токеномика на Holy Liquid (HL) Открийте ключова информация за Holy Liquid (HL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Holy Liquid is a token in the category of memes on the HyperEVM blockchain. The logo of the token is a jar with a cross on it, all within a certain style and aesthetics (turquoise blue). The token is in line with the 2025 Jubilee year, this is also what the name and logo refer to. Holy Liquid is not just any token. It's the sacred essence of internet absurdity distilled into digital form. It's what happens when irony meets decentralization and gets baptized in holy volatility. Born in the fiery pits of meme culture and anointed by the blockchain, Holy Liquid flows through the veins of crypto Twitter, dispensing enlightenment, laughter, and occasionally, profit.

Токеномика и анализ на цената за Holy Liquid (HL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Holy Liquid (HL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Рекорд за всички времена: $ 0.00493936 $ 0.00493936 $ 0.00493936 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00112667 $ 0.00112667 $ 0.00112667 Научете повече за цената на Holy Liquid (HL)

Токеномика на Holy Liquid (HL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Holy Liquid (HL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HL, разгледайте цената в реално време на токените HL!

Прогноза за цената за HL Искате ли да знаете какъв път може да поеме HL? Нашата страница за прогноза за цената HL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HL сега!

