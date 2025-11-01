Информация за цената за Holy Coin (HOLY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.01553962$ 0.01553962 $ 0.01553962 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.83% Промяна на цената (1д) +2.18% Промяна на цената (7д) -31.72% Промяна на цената (7д) -31.72%

Цената в реално време за Holy Coin (HOLY) е--. През последните 24 часа HOLY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HOLY е $ 0.01553962, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HOLY има промяна от +1.83% за последния час, +2.18% за 24 часа и -31.72% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Holy Coin (HOLY)

Пазарна капитализация $ 725.99K$ 725.99K $ 725.99K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 725.99K$ 725.99K $ 725.99K Циркулиращо предлагане 999.96M 999.96M 999.96M Общо предлагане 999,957,406.110401 999,957,406.110401 999,957,406.110401

Текущата пазарна капитализация на Holy Coin е $ 725.99K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HOLY е 999.96M, като общото предлагане е 999957406.110401. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 725.99K.