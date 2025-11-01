БорсаDEX+
Цената в реално време на Holy Coin днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за HOLY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на HOLY в MEXC сега.

Holy Coin цена (HOLY)

Не се намира в списъка

1 HOLY към USD - цена в реално време:

$0.00072764
$0.00072764
+1.80%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
Holy Coin (HOLY) Ценова графика на живо
Информация за цената за Holy Coin (HOLY) (USD)

Цената в реално време за Holy Coin (HOLY) е--. През последните 24 часа HOLY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HOLY е $ 0.01553962, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HOLY има промяна от +1.83% за последния час, +2.18% за 24 часа и -31.72% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

$ 725.99K
$ 725.99K$ 725.99K

--
----

$ 725.99K
$ 725.99K$ 725.99K

999.96M
999.96M 999.96M

999,957,406.110401
999,957,406.110401 999,957,406.110401

Текущата пазарна капитализация на Holy Coin е $ 725.99K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HOLY е 999.96M, като общото предлагане е 999957406.110401. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 725.99K.

История на цените за Holy Coin (HOLY) USD

През днешния ден промяната в цената на Holy Coin към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Holy Coin към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Holy Coin към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Holy Coin към USD беше $ 0.

Днес$ 0+2.18%
30 дни$ 0-83.52%
60 дни$ 0+869.87%
90 дни$ 0--

Какво е Holy Coin (HOLY)

Hello there, Welcome to the first $HOLY on Solana. An angel bunny who loves carrots🥕 Welcome to the Wonderful World of Holy🪐✨ The first Official Launchpad Partner of Smart Pocket which is open to everyone 🌟

CA: BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP

Launchpad: @smapocke Official Website: https://holycoin.world Swap: https://smapocke.app/meme-pad/BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Holy Coin (USD)

Колко ще струва Holy Coin (HOLY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Holy Coin (HOLY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Holy Coin.

Проверете прогнозата за цената за Holy Coin сега!

HOLY към местни валути

Токеномика на Holy Coin (HOLY)

Разбирането на токеномиката на Holy Coin (HOLY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените HOLY сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Holy Coin (HOLY)

Колко струва Holy Coin (HOLY) днес?
Цената в реално време на HOLY в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на HOLY към USD?
Текущата цена на HOLY към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Holy Coin?
Пазарната капитализация за HOLY е $ 725.99K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на HOLY?
Циркулиращото предлагане на HOLY е 999.96M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на HOLY?
HOLY постигна ATH цена от 0.01553962 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на HOLY?
HOLY достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на HOLY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за HOLY е -- USD.
Ще се повиши ли HOLY тази година?
HOLY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за HOLY за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Holy Coin (HOLY)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

