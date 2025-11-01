Информация за цената за Holdstation (HOLD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 24-часов нисък $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 24-часов висок $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 Рекорд за всички времена $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 Най-ниска цена $ 0.988288$ 0.988288 $ 0.988288 Промяна на цената (1ч) -1.32% Промяна на цената (1д) +0.24% Промяна на цената (7д) +8.52% Промяна на цената (7д) +8.52%

Цената в реално време за Holdstation (HOLD) е$1.25. През последните 24 часа HOLD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.22 до най-висока стойност $ 1.28, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HOLD е $ 1.48, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.988288.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HOLD има промяна от -1.32% за последния час, +0.24% за 24 часа и +8.52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Holdstation (HOLD)

Пазарна капитализация $ 9.88M$ 9.88M $ 9.88M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 37.50M$ 37.50M $ 37.50M Циркулиращо предлагане 7.90M 7.90M 7.90M Общо предлагане 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Holdstation е $ 9.88M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HOLD е 7.90M, като общото предлагане е 30000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 37.50M.