Информация за цената за HoldME Token (HOLDME) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00013469 $ 0.00013469 $ 0.00013469 24-часов нисък $ 0.00013754 $ 0.00013754 $ 0.00013754 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00013469$ 0.00013469 $ 0.00013469 24-часов висок $ 0.00013754$ 0.00013754 $ 0.00013754 Рекорд за всички времена $ 0.00053058$ 0.00053058 $ 0.00053058 Най-ниска цена $ 0.00005136$ 0.00005136 $ 0.00005136 Промяна на цената (1ч) +0.23% Промяна на цената (1д) +1.45% Промяна на цената (7д) +0.20% Промяна на цената (7д) +0.20%

Цената в реално време за HoldME Token (HOLDME) е$0.00013718. През последните 24 часа HOLDME се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00013469 до най-висока стойност $ 0.00013754, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HOLDME е $ 0.00053058, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00005136.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HOLDME има промяна от +0.23% за последния час, +1.45% за 24 часа и +0.20% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за HoldME Token (HOLDME)

Пазарна капитализация $ 137.12K$ 137.12K $ 137.12K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 137.12K$ 137.12K $ 137.12K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на HoldME Token е $ 137.12K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HOLDME е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 137.12K.