Информация за цената за Holdcoin (HOLD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00411566$ 0.00411566 $ 0.00411566 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -6.36% Промяна на цената (1д) +24.78% Промяна на цената (7д) +86.84% Промяна на цената (7д) +86.84%

Цената в реално време за Holdcoin (HOLD) е--. През последните 24 часа HOLD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HOLD е $ 0.00411566, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HOLD има промяна от -6.36% за последния час, +24.78% за 24 часа и +86.84% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Holdcoin (HOLD)

Пазарна капитализация $ 139.59K$ 139.59K $ 139.59K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 139.59K$ 139.59K $ 139.59K Циркулиращо предлагане 10.00B 10.00B 10.00B Общо предлагане 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Holdcoin е $ 139.59K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HOLD е 10.00B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 139.59K.