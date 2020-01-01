Токеномика на HOG (HOG) Открийте ключова информация за HOG (HOG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за HOG (HOG) What is $HOG on Solana? Well, it’s simple. Everyone in the entire world loves hedgehogs. The Chinese Emperor had a hedgehog as a pet, and Elon Musk uses the hedgehog as both his mascot for TSLA as well as a pet for one of his children. Now you have the world’s favorite pet as a memecoin with a doxed Dev from Doge-1 and Catboy that combined for more than a 100M market cap. HOG is one of the only meme coins that has a live mascot out on the market. Официален уебсайт: https://hogonsolana.fun/ Бяла книга: https://hogonsolana.fun/ Купете HOG сега!

Токеномика и анализ на цената за HOG (HOG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за HOG (HOG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 23.32K $ 23.32K $ 23.32K Общо предлагане: $ 999.02M $ 999.02M $ 999.02M Циркулиращо предлагане: $ 999.02M $ 999.02M $ 999.02M FDV (оценка при пълна реализация): $ 23.32K $ 23.32K $ 23.32K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на HOG (HOG)

Токеномика на HOG (HOG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на HOG (HOG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HOG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HOG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HOG, разгледайте цената в реално време на токените HOG!

Прогноза за цената за HOG Искате ли да знаете какъв път може да поеме HOG? Нашата страница за прогноза за цената HOG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HOG сега!

