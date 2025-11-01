Информация за цената за HODLess Coin (HODLESS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.52% Промяна на цената (1д) +0.57% Промяна на цената (7д) -1.96% Промяна на цената (7д) -1.96%

Цената в реално време за HODLess Coin (HODLESS) е--. През последните 24 часа HODLESS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HODLESS е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HODLESS има промяна от +0.52% за последния час, +0.57% за 24 часа и -1.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за HODLess Coin (HODLESS)

Пазарна капитализация $ 7.41K$ 7.41K $ 7.41K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.41K$ 7.41K $ 7.41K Циркулиращо предлагане 998.59M 998.59M 998.59M Общо предлагане 998,587,600.295355 998,587,600.295355 998,587,600.295355

Текущата пазарна капитализация на HODLess Coin е $ 7.41K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HODLESS е 998.59M, като общото предлагане е 998587600.295355. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.41K.