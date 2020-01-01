Токеномика на HODL (HODL) Открийте ключова информация за HODL (HODL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за HODL (HODL) HODL is a DeFi ecosystem on Binance Smart Chain (BSC) that rewards holders with weekly BNB payouts funded by a 5% transaction tax and additional revenue streams like NFTs, staking, and gaming. These rewards are sustainable, thanks to a multi-faceted ecosystem that supports the reward pool and offers diverse earning opportunities. Holders can reinvest their rewards into $HODL to unlock benefits like reduced taxes and faster reward claims, adding flexibility to the reward system. Официален уебсайт: https://hodltoken.net/ Бяла книга: https://hodltoken.net/whitepaper Купете HODL сега!

Токеномика и анализ на цената за HODL (HODL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за HODL (HODL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.06M $ 4.06M $ 4.06M Общо предлагане: $ 9.96B $ 9.96B $ 9.96B Циркулиращо предлагане: $ 9.06B $ 9.06B $ 9.06B FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.46M $ 4.46M $ 4.46M Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00044584 $ 0.00044584 $ 0.00044584 Научете повече за цената на HODL (HODL)

Токеномика на HODL (HODL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на HODL (HODL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HODL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HODL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HODL, разгледайте цената в реално време на токените HODL!

Прогноза за цената за HODL Искате ли да знаете какъв път може да поеме HODL? Нашата страница за прогноза за цената HODL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HODL сега!

