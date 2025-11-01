Информация за цената за HLP0 (HLP0) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 24-часов нисък $ 1.036 $ 1.036 $ 1.036 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 24-часов висок $ 1.036$ 1.036 $ 1.036 Рекорд за всички времена $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Най-ниска цена $ 0.72955$ 0.72955 $ 0.72955 Промяна на цената (1ч) +0.65% Промяна на цената (1д) +0.38% Промяна на цената (7д) +1.13% Промяна на цената (7д) +1.13%

Цената в реално време за HLP0 (HLP0) е$1.035. През последните 24 часа HLP0 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.018 до най-висока стойност $ 1.036, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HLP0 е $ 1.27, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.72955.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HLP0 има промяна от +0.65% за последния час, +0.38% за 24 часа и +1.13% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за HLP0 (HLP0)

Пазарна капитализация $ 444.54K$ 444.54K $ 444.54K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 444.54K$ 444.54K $ 444.54K Циркулиращо предлагане 432.10K 432.10K 432.10K Общо предлагане 432,103.635084 432,103.635084 432,103.635084

Текущата пазарна капитализация на HLP0 е $ 444.54K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HLP0 е 432.10K, като общото предлагане е 432103.635084. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 444.54K.