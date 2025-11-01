Информация за цената за Hive Dollar (HBD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.971015 $ 0.971015 $ 0.971015 24-часов нисък $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.971015$ 0.971015 $ 0.971015 24-часов висок $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 Рекорд за всички времена $ 3.97$ 3.97 $ 3.97 Най-ниска цена $ 0.424305$ 0.424305 $ 0.424305 Промяна на цената (1ч) -0.04% Промяна на цената (1д) +3.05% Промяна на цената (7д) +7.29% Промяна на цената (7д) +7.29%

Цената в реално време за Hive Dollar (HBD) е$1.003. През последните 24 часа HBD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.971015 до най-висока стойност $ 1.017, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HBD е $ 3.97, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.424305.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HBD има промяна от -0.04% за последния час, +3.05% за 24 часа и +7.29% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Hive Dollar (HBD)

Пазарна капитализация $ 34.88M$ 34.88M $ 34.88M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 34.88M$ 34.88M $ 34.88M Циркулиращо предлагане 34.78M 34.78M 34.78M Общо предлагане 34,781,962.241 34,781,962.241 34,781,962.241

Текущата пазарна капитализация на Hive Dollar е $ 34.88M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HBD е 34.78M, като общото предлагане е 34781962.241. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 34.88M.