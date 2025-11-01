Информация за цената за HITDEX (HIT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00012974 $ 0.00012974 $ 0.00012974 24-часов нисък $ 0.00013787 $ 0.00013787 $ 0.00013787 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00012974$ 0.00012974 $ 0.00012974 24-часов висок $ 0.00013787$ 0.00013787 $ 0.00013787 Рекорд за всички времена $ 0.00189769$ 0.00189769 $ 0.00189769 Най-ниска цена $ 0.00009968$ 0.00009968 $ 0.00009968 Промяна на цената (1ч) +1.60% Промяна на цената (1д) +0.43% Промяна на цената (7д) -7.28% Промяна на цената (7д) -7.28%

Цената в реално време за HITDEX (HIT) е$0.00013691. През последните 24 часа HIT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00012974 до най-висока стойност $ 0.00013787, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HIT е $ 0.00189769, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00009968.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HIT има промяна от +1.60% за последния час, +0.43% за 24 часа и -7.28% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за HITDEX (HIT)

Пазарна капитализация $ 54.19K$ 54.19K $ 54.19K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 136.33K$ 136.33K $ 136.33K Циркулиращо предлагане 395.81M 395.81M 395.81M Общо предлагане 995,807,429.4830385 995,807,429.4830385 995,807,429.4830385

Текущата пазарна капитализация на HITDEX е $ 54.19K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HIT е 395.81M, като общото предлагане е 995807429.4830385. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 136.33K.