Токеномика на HitChain (HIT) Открийте ключова информация за HitChain (HIT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

HitChain is a decentralized and collaborative community built to value developers' works with a transparent credit system using blockchain technology. It is a community of the developers, by the developers, for the developers. HitChain provides a platform for developers to automatically redeem the value of innovation and creativity with compensation (currency value) and privileges (currency right). The self -governed system will guarantee that each member has the responsibility and right to participate in community decisions. HitChain community and the platform it runs on will embrace autonomy, democracy, transparency and fairness without any third-party intermediaries or centralized supervision. HitChain members will be among the first developers to recognize the full value of their efforts. Официален уебсайт: http://hitchain.org/index.html

Токеномика и анализ на цената за HitChain (HIT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за HitChain (HIT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.33K $ 9.33K $ 9.33K Общо предлагане: $ 102.40B $ 102.40B $ 102.40B Циркулиращо предлагане: $ 61.44B $ 61.44B $ 61.44B FDV (оценка при пълна реализация): $ 15.55K $ 15.55K $ 15.55K Рекорд за всички времена: $ 0.00104284 $ 0.00104284 $ 0.00104284 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на HitChain (HIT)

Токеномика на HitChain (HIT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на HitChain (HIT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HIT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HIT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HIT, разгледайте цената в реално време на токените HIT!

Прогноза за цената за HIT Искате ли да знаете какъв път може да поеме HIT? Нашата страница за прогноза за цената HIT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

