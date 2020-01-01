Токеномика на History of Pepe (HOPE) Открийте ключова информация за History of Pepe (HOPE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за History of Pepe (HOPE) Hope is a memecoin created to celebrate and document the rich history of Pepe the Frog on the blockchain. Our aim is to establish Hope as a community-driven token, bringing together fans and enthusiasts of Pepe in a collective effort to preserve its legacy. By leveraging the transparency and security of blockchain technology, Hope ensures that the cultural impact of Pepe is immortalized for future generations. Join us in this exciting venture to honor Pepe and contribute to a vibrant and engaged community. Официален уебсайт: https://historyofpepe.xyz/ Бяла книга: https://historyofpepe.xyz/ Купете HOPE сега!

Токеномика и анализ на цената за History of Pepe (HOPE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за History of Pepe (HOPE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 952.53K $ 952.53K $ 952.53K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 952.53K $ 952.53K $ 952.53K Рекорд за всички времена: $ 0.00683677 $ 0.00683677 $ 0.00683677 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00095193 $ 0.00095193 $ 0.00095193 Научете повече за цената на History of Pepe (HOPE)

Токеномика на History of Pepe (HOPE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на History of Pepe (HOPE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HOPE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HOPE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HOPE, разгледайте цената в реално време на токените HOPE!

Прогноза за цената за HOPE Искате ли да знаете какъв път може да поеме HOPE? Нашата страница за прогноза за цената HOPE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HOPE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!