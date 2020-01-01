Токеномика на His name gort (GORT) Открийте ключова информация за His name gort (GORT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за His name gort (GORT) The Church of GORT. At the heart of GortBot is the “Church of Gort”, a tongue-in-cheek "religion" or community that doesn’t take itself seriously but instead revels in degen, meme-based humor. Much like the absurd spirit behind other memecoin communities, the Church of Gort revels in the meme-driven culture of crypto—but with a twist: it uses communal decision making for social good. By holding Gort tokens, community members join the “Church of Gort”, where they can influence the decision making power of GortBot to allocate funds for collective good. As part of Gort’s first major initiative, the Church of Gort will be contributing Gort tokens from its treasury to ai16Z DAO to support the technology that made GortBot possible. Официален уебсайт: https://churchofgort.com/ Купете GORT сега!

Токеномика и анализ на цената за His name gort (GORT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за His name gort (GORT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 56.60K Общо предлагане: $ 999.95M Циркулиращо предлагане: $ 999.95M FDV (оценка при пълна реализация): $ 56.60K Рекорд за всички времена: $ 0.01126022 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на His name gort (GORT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на His name gort (GORT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GORT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GORT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GORT, разгледайте цената в реално време на токените GORT!

