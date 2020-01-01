Токеномика на HireVibes (VIBES) Открийте ключова информация за HireVibes (VIBES), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за HireVibes (VIBES) HireVibes is a Web3 jobs platform and talent infrastructure provider for communities. Using a tokenized referral engine now living on the Stacks blockchain, a Bitcoin side-chain, our users (including HireVibes DAO and transparent charities) have earned $100K+ in crypto rewards from hires generated on the platform to date. With that, HireVibes light clients are used to power job boards and talent databases for communities by aggregating and matching talent with tasks in real-time, optimising their entire ecosystem’s productivity - check out the Stacks job board to see our software in action (https://www.stacks.co/jobs). An on-chain gig economy, NFTCV’s, HireVibes DAO activation and Lightning Network integration are all key milestones on HireVibes near term roadmap. Официален уебсайт: https://www.hirevibes.com/ Купете VIBES сега!

Токеномика и анализ на цената за HireVibes (VIBES) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за HireVibes (VIBES), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 37.87K $ 37.87K $ 37.87K Рекорд за всички времена: $ 0.02109923 $ 0.02109923 $ 0.02109923 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00010818 $ 0.00010818 $ 0.00010818 Научете повече за цената на HireVibes (VIBES)

Токеномика на HireVibes (VIBES): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на HireVibes (VIBES) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VIBES токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VIBES токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VIBES, разгледайте цената в реално време на токените VIBES!

