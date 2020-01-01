Токеномика на Hippo (HIP) Открийте ключова информация за Hippo (HIP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hippo (HIP) Hippo (HIP) is a thorough decentralized community experiment initiated by the Cycan community. Our vision is to build a Decentralized Autonomous Organization（DAO） driven entirely by the community. HIPPO is a lottery ticket and every day there is a chance to receive airdrops of various tokens in the Cycan ecosystem. HIPPO is the governance token of the Cycan community and step-by-step, we will strive to achieve a true DAO by pure community governance. HIPPO is a decentralized NFT market and will be burned for transaction fees. HIPPO is a token distribution platform and according to the community’s preferences, suitable projects will be selected for airdrops or we can initiate an IDO in the community. All rights of Hippo belong to the community and the future is determined by the community instead of a single person or organization, Hippo is filled with Possibilities. Cycan Network is a decentralized cross-chain digital asset management platform, and will be complete infrastructures for DeFi and NFT. All the projects based on Cycan Network will be airdropped to HIPPO holders. ELP will be the first airdropped token. Официален уебсайт: https://www.cycan.network/ Купете HIP сега!

Токеномика и анализ на цената за Hippo (HIP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hippo (HIP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 232.32K $ 232.32K $ 232.32K Рекорд за всички времена: $ 0.00003957 $ 0.00003957 $ 0.00003957 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Hippo (HIP)

Токеномика на Hippo (HIP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hippo (HIP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HIP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HIP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HIP, разгледайте цената в реално време на токените HIP!

