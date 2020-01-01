Токеномика на Hippo Wallet (HPO)
Информация за Hippo Wallet (HPO)
What is Hippo Wallet Token (HPO)? Hippo Wallet Token (HPO) is the utility token that will fuel the products and services that are accessible in the Hippo Wallet app. Ten billion Hippo Wallet Token (HPO) will be minted on Ethereum (1/4), Moonbeam (1/4), Polygon (1/4), and Binance Smart Chain (1/4). Notably, there is also a cashback deflationary system whereby Blockchain Commodities will repurchase HPO tokens equivalent to 25% of its annual profit. Multi-blockchain Fungibility Like the Hippo Wallet app, Hippo Wallet Token (HPO) also contains multi-blockchain fungibility. This means that the Hippo Wallet Token (HPO) will be available on Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon, and Moonbeam parachains. Hippo Wallet Token (HPO) will natively cross chain as the team develops a Smart Contract that will handle the burning-minting mechanism when tokens move from one blockchain network to another. What is Hippo Wallet? Hippo Wallet is a private and secure, decentralized non-custodial crypto wallet. It allows users to send, receive and store their digital assets through a mobile app (iOS and Android) or a desktop app (Windows, Linux, macOS). It offers unique features like Connect to Custom Node, Multi-signature, Multi-currency, Multi-blockchain, and Buying Crypto Via Fiat—to name a few. Since it is non-custodial, all passwords and keys are generated on users' devices, so only they have access to their accounts and data. Who created Hippo Wallet Token (HPO)? The team behind Hippo Wallet Token (HPO) is Blockchain Commodities. Blockchain Commodities is a custom blockchain software development company based in Dubai. It specializes in blockchain project consultation, helping businesses to create decentralized ecosystems and blockchain-based projects. Blockchain Commodities creates their products based on their values of transparency, privacy, and security. Its mission is to provide tools to make the crypto space safer and more secure for crypto users and its vision is
Токеномика и анализ на цената за Hippo Wallet (HPO)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hippo Wallet (HPO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Hippo Wallet (HPO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Hippo Wallet (HPO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой HPO токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой HPO токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на HPO, разгледайте цената в реално време на токените HPO!
Прогноза за цената за HPO
Искате ли да знаете какъв път може да поеме HPO? Нашата страница за прогноза за цената HPO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.