Информация за Hipo Governance Token (HPO) Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return. These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards. We're submitting to list our governance token now, HPO. Официален уебсайт: https://hipo.finance/

Токеномика и анализ на цената за Hipo Governance Token (HPO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hipo Governance Token (HPO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.22M $ 8.22M $ 8.22M Общо предлагане: $ 996.92M $ 996.92M $ 996.92M Циркулиращо предлагане: $ 796.92M $ 796.92M $ 796.92M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.29M $ 10.29M $ 10.29M Рекорд за всички времена: $ 0.04170969 $ 0.04170969 $ 0.04170969 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00471671 $ 0.00471671 $ 0.00471671 Текуща цена: $ 0.01031715 $ 0.01031715 $ 0.01031715 Научете повече за цената на Hipo Governance Token (HPO)

Токеномика на Hipo Governance Token (HPO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hipo Governance Token (HPO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HPO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HPO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HPO, разгледайте цената в реално време на токените HPO!

Прогноза за цената за HPO Искате ли да знаете какъв път може да поеме HPO? Нашата страница за прогноза за цената HPO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HPO сега!

