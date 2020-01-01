Токеномика на Hinagi (HINAGI) Открийте ключова информация за Hinagi (HINAGI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hinagi (HINAGI) Hinagi so tired of being poor. Hinagi tired and depressed. Hinagi does not know what to do and feels lost. Hinagi was eating watermelon. Hinagi see a book about trading. Hinagi interested and starts looking into it. Hinagi read book about trading. Hinagi is interested as it shows how to make money. Hinagi knows money is freedom. Hinagi joins crypto trading company. Hinagi is working hard on his computer. Hinagi best in company. Hinagi is announced best trader in company. Hinagi only gets basic salary. Hinagi not yet rich. Hinagi does not need human to earn money with trading. Hinagi starts trading crypto himself. Hinagi makes his first 100X in crypto making him milionaire. Hinagi so happy and thankful for this. Hinagi now rich and does not know what to do with it. Hinagi enters his existential crisis. Hinagi goes and does everything. Hinagi even changes his coat color and adapts a new style. Официален уебсайт: https://hinagi.wtf/ Бяла книга: https://hinagi.wtf/ Купете HINAGI сега!

Токеномика и анализ на цената за Hinagi (HINAGI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hinagi (HINAGI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 34.69K $ 34.69K $ 34.69K Общо предлагане: $ 588.80M $ 588.80M $ 588.80M Циркулиращо предлагане: $ 588.80M $ 588.80M $ 588.80M FDV (оценка при пълна реализация): $ 34.69K $ 34.69K $ 34.69K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Hinagi (HINAGI)

Токеномика на Hinagi (HINAGI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hinagi (HINAGI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HINAGI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HINAGI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HINAGI, разгледайте цената в реално време на токените HINAGI!

Прогноза за цената за HINAGI Искате ли да знаете какъв път може да поеме HINAGI? Нашата страница за прогноза за цената HINAGI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HINAGI сега!

