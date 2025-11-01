Информация за цената за Hexly ($HEX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00383109$ 0.00383109 $ 0.00383109 Най-ниска цена $ 0.0000884$ 0.0000884 $ 0.0000884 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Hexly ($HEX) е$0.0001061. През последните 24 часа $HEX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на $HEX е $ 0.00383109, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000884.

Що се отнася до краткосрочното представяне, $HEX има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Hexly ($HEX)

Пазарна капитализация $ 10.61K$ 10.61K $ 10.61K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.61K$ 10.61K $ 10.61K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Hexly е $ 10.61K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на $HEX е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.61K.