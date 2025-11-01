Информация за цената за Hexagon (HEXA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.89% Промяна на цената (1д) +6.72% Промяна на цената (7д) -8.98% Промяна на цената (7д) -8.98%

Цената в реално време за Hexagon (HEXA) е--. През последните 24 часа HEXA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HEXA е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HEXA има промяна от +0.89% за последния час, +6.72% за 24 часа и -8.98% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Hexagon (HEXA)

Пазарна капитализация $ 79.65K$ 79.65K $ 79.65K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 79.65K$ 79.65K $ 79.65K Циркулиращо предлагане 1.56T 1.56T 1.56T Общо предлагане 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Hexagon е $ 79.65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HEXA е 1.56T, като общото предлагане е 1555369000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 79.65K.