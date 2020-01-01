Токеномика на Hestia (HESTIA) Открийте ключова информация за Hestia (HESTIA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hestia (HESTIA) HESTIA is a deflationary token on Base Chain that builds upon CIRCLE's foundation through its innovative Chaos Engine. It creates scarcity by burning tokens while building USDC reserves, which are strategically deployed to support price floors and generate trading volume. The project uniquely combines automated liquidity management, AI-ready infrastructure, and ecosystem integration with CIRCLE, aiming for a sustainable deflationary model. Key features include daily automated burns via Hestia's Rage function, a configurable smart contract for future AI governance, and a synergistic relationship with CIRCLE's ecosystem through fee sharing and liquidity support. Официален уебсайт: https://ultraroundmoney.com/hestia Бяла книга: https://ultraroundmoney.com/hestia/whitepaper.pdf Купете HESTIA сега!

Токеномика и анализ на цената за Hestia (HESTIA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hestia (HESTIA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 918.36K $ 918.36K $ 918.36K Общо предлагане: $ 569.83K $ 569.83K $ 569.83K Циркулиращо предлагане: $ 569.83K $ 569.83K $ 569.83K FDV (оценка при пълна реализация): $ 918.36K $ 918.36K $ 918.36K Рекорд за всички времена: $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.668389 $ 0.668389 $ 0.668389 Текуща цена: $ 1.61 $ 1.61 $ 1.61 Научете повече за цената на Hestia (HESTIA)

Токеномика на Hestia (HESTIA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hestia (HESTIA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HESTIA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HESTIA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HESTIA, разгледайте цената в реално време на токените HESTIA!

Прогноза за цената за HESTIA Искате ли да знаете какъв път може да поеме HESTIA? Нашата страница за прогноза за цената HESTIA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HESTIA сега!

