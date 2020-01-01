Токеномика на Heroes of NFT (HON) Открийте ключова информация за Heroes of NFT (HON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Heroes of NFT (HON) Heroes of Nft is a turn-based collectible trading card game with metaverse elements. Players can battle in the arena playing against each other and show off their skills with unique hero cards. The never-ending possibilities will put competitors to the test of becoming a true strategist. While the in-game items will change the gaming pace drastically, future various game modes will allow players to experience different challenges. Users will confront each other in serious tournaments and the winners will get generously rewarded. Wallet ownable spell cards, weapons, and cosmetics will bring your heroes extra power and extra customization options. Moreover, these items will be sold on the marketplace to bring more volume to the HON economics. Our novel Play 2 Earn mechanics will allow players to be participants in a real game economy. PvP and PvE modes are rewarded separately with mintable HRM tokens while the real prizes are distributed in serious tournaments. HON token holders will designate the game’s future thus they’ll be the real game masters. Having all of these features, Heroes of NFT distinguishes itself from the others. Официален уебсайт: https://heroesofnft.com Купете HON сега!

Токеномика и анализ на цената за Heroes of NFT (HON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Heroes of NFT (HON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 700.07K $ 700.07K $ 700.07K Общо предлагане: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Циркулиращо предлагане: $ 85.63M $ 85.63M $ 85.63M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Рекорд за всички времена: $ 0.427491 $ 0.427491 $ 0.427491 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0026069 $ 0.0026069 $ 0.0026069 Текуща цена: $ 0.0081757 $ 0.0081757 $ 0.0081757 Научете повече за цената на Heroes of NFT (HON)

Токеномика на Heroes of NFT (HON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Heroes of NFT (HON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HON, разгледайте цената в реално време на токените HON!

