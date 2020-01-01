Токеномика на Hermy The Stallion (HERMY) Открийте ключова информация за Hermy The Stallion (HERMY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hermy The Stallion (HERMY) Hermy is a Solana-based project that combines luxury and entertainment. It features a scratch lottery game for luxury prizes and Hermy is building an upcoming marketplace for purchasing high-end goods with cryptocurrency, including HermyCoin, bridging the gap between the world of high-end products and the fun & excitement of memecoins. Users can also earn HermyPoints through quests and referrals or by playing games on their telegram Mini-app, adding value and engagement to the ecosystem with chances of winning tokens and luxury goods. Официален уебсайт: https://hermyonsol.xyz/ Купете HERMY сега!

Токеномика и анализ на цената за Hermy The Stallion (HERMY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hermy The Stallion (HERMY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.39K $ 7.39K $ 7.39K Общо предлагане: $ 959.21M $ 959.21M $ 959.21M Циркулиращо предлагане: $ 959.21M $ 959.21M $ 959.21M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.39K $ 7.39K $ 7.39K Рекорд за всички времена: $ 0.02758415 $ 0.02758415 $ 0.02758415 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000326 $ 0.00000326 $ 0.00000326 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Hermy The Stallion (HERMY)

Токеномика на Hermy The Stallion (HERMY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hermy The Stallion (HERMY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HERMY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HERMY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HERMY, разгледайте цената в реално време на токените HERMY!

Прогноза за цената за HERMY Искате ли да знаете какъв път може да поеме HERMY? Нашата страница за прогноза за цената HERMY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HERMY сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!