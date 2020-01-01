Токеномика на Hermetica USDh (USDH) Открийте ключова информация за Hermetica USDh (USDH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hermetica USDh (USDH) USDh is the first Bitcoin-backed, yield-bearing stablecoin on Bitcoin L1 and L2s. USDh consists of BTC coupled with a short perpetual futures position to create a synthetic dollar that is completely outside the fiat banking system. The short perpetual futures position generates up to 25% APY from funding rate payments which are passed on to users that stake USDh. Hermetica's mission is to enable global financial freedom. Официален уебсайт: https://hermetica.fi/

Токеномика и анализ на цената за Hermetica USDh (USDH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hermetica USDh (USDH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.13M Общо предлагане: $ 6.13M Циркулиращо предлагане: $ 6.13M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.13M Рекорд за всички времена: $ 1.005 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.99679 Текуща цена: $ 0.999802

Токеномика на Hermetica USDh (USDH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hermetica USDh (USDH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USDH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USDH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на USDH, разгледайте цената в реално време на токените USDH!

Прогноза за цената за USDH Искате ли да знаете какъв път може да поеме USDH? Нашата страница за прогноза за цената USDH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

