Hermes AI Investment Fund Лого

Hermes AI Investment Fund цена (HERMES)

Не се намира в списъка

1 HERMES към USD - цена в реално време:

--
----
-3.50%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Hermes AI Investment Fund (HERMES) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:45:41 (UTC+8)

Информация за цената за Hermes AI Investment Fund (HERMES) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.00%

-3.35%

+11.33%

+11.33%

Цената в реално време за Hermes AI Investment Fund (HERMES) е--. През последните 24 часа HERMES се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HERMES е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HERMES има промяна от -1.00% за последния час, -3.35% за 24 часа и +11.33% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Hermes AI Investment Fund (HERMES)

$ 73.39K
$ 73.39K$ 73.39K

--
----

$ 81.90K
$ 81.90K$ 81.90K

896.14B
896.14B 896.14B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Hermes AI Investment Fund е $ 73.39K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HERMES е 896.14B, като общото предлагане е 1000000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 81.90K.

История на цените за Hermes AI Investment Fund (HERMES) USD

През днешния ден промяната в цената на Hermes AI Investment Fund към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Hermes AI Investment Fund към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Hermes AI Investment Fund към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Hermes AI Investment Fund към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-3.35%
30 дни$ 0-12.33%
60 дни$ 0-25.97%
90 дни$ 0--

Какво е Hermes AI Investment Fund (HERMES)

HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION

INTRODUCTION

A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.

THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS

Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:

Technical Momentum & Structure

Insider & Institutional Activity

Sentiment Intelligence

Volume Dynamics

Options Flow Analysis

Analyst Consensus

Fundamental Strength

Risk & Macro Context

Earnings Quality

Market Leadership & Sector Flow

These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.

HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME

More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.

PancakeSwap liquidity is permanently locked.

No new coins can be minted.

Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.

A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Hermes AI Investment Fund (USD)

Колко ще струва Hermes AI Investment Fund (HERMES) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Hermes AI Investment Fund (HERMES) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Hermes AI Investment Fund.

Проверете прогнозата за цената за Hermes AI Investment Fund сега!

HERMES към местни валути

Токеномика на Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Разбирането на токеномиката на Hermes AI Investment Fund (HERMES) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените HERMES сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Колко струва Hermes AI Investment Fund (HERMES) днес?
Цената в реално време на HERMES в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на HERMES към USD?
Текущата цена на HERMES към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Hermes AI Investment Fund?
Пазарната капитализация за HERMES е $ 73.39K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на HERMES?
Циркулиращото предлагане на HERMES е 896.14B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на HERMES?
HERMES постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на HERMES?
HERMES достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на HERMES?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за HERMES е -- USD.
Ще се повиши ли HERMES тази година?
HERMES може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за HERMES за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:45:41 (UTC+8)

