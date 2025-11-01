Информация за цената за HERMES (HERMES) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.02622394 $ 0.02622394 $ 0.02622394 24-часов нисък $ 0.02794424 $ 0.02794424 $ 0.02794424 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.02622394$ 0.02622394 $ 0.02622394 24-часов висок $ 0.02794424$ 0.02794424 $ 0.02794424 Рекорд за всички времена $ 0.18065$ 0.18065 $ 0.18065 Най-ниска цена $ 0.01960026$ 0.01960026 $ 0.01960026 Промяна на цената (1ч) +1.86% Промяна на цената (1д) +1.11% Промяна на цената (7д) -5.68% Промяна на цената (7д) -5.68%

Цената в реално време за HERMES (HERMES) е$0.02677832. През последните 24 часа HERMES се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.02622394 до най-висока стойност $ 0.02794424, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HERMES е $ 0.18065, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01960026.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HERMES има промяна от +1.86% за последния час, +1.11% за 24 часа и -5.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за HERMES (HERMES)

Пазарна капитализация $ 514.98K$ 514.98K $ 514.98K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 514.98K$ 514.98K $ 514.98K Циркулиращо предлагане 19.23M 19.23M 19.23M Общо предлагане 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538

Текущата пазарна капитализация на HERMES е $ 514.98K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HERMES е 19.23M, като общото предлагане е 19231371.54556538. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 514.98K.