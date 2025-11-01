Информация за цената за Hemi Bitcoin (HEMIBTC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 107,010 $ 107,010 $ 107,010 24-часов нисък $ 110,832 $ 110,832 $ 110,832 24-часов висок 24-часов нисък $ 107,010$ 107,010 $ 107,010 24-часов висок $ 110,832$ 110,832 $ 110,832 Рекорд за всички времена $ 125,574$ 125,574 $ 125,574 Най-ниска цена $ 104,795$ 104,795 $ 104,795 Промяна на цената (1ч) +0.03% Промяна на цената (1д) +1.56% Промяна на цената (7д) -0.35% Промяна на цената (7д) -0.35%

Цената в реално време за Hemi Bitcoin (HEMIBTC) е$109,419. През последните 24 часа HEMIBTC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 107,010 до най-висока стойност $ 110,832, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HEMIBTC е $ 125,574, а най-ниската цена за всички времена е $ 104,795.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HEMIBTC има промяна от +0.03% за последния час, +1.56% за 24 часа и -0.35% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Hemi Bitcoin (HEMIBTC)

Пазарна капитализация $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M Циркулиращо предлагане 47.87 47.87 47.87 Общо предлагане 47.87294649 47.87294649 47.87294649

Текущата пазарна капитализация на Hemi Bitcoin е $ 5.24M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HEMIBTC е 47.87, като общото предлагане е 47.87294649. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.24M.