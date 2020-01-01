Токеномика на Helping Hearts International (HHI) Открийте ключова информация за Helping Hearts International (HHI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Helping Hearts International (HHI) With a vision to create a more connected and impactful world, we empower individuals, organizations, and communities to support causes they believe in — without the barriers of traditional crowdfunding. Helping Hearts International is more than a crowdfunding platform—it's a global blockchain-based humanitarian platform that reaches the most vulnerable individuals in society. Those who are unable to access basic necessities, education, shelter, or means of communication are often left in the dark. Helping Hearts International is a platform that connects those who are in need with those who can give. Официален уебсайт: https://helpinghearts.co Купете HHI сега!

Токеномика и анализ на цената за Helping Hearts International (HHI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Helping Hearts International (HHI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.68K $ 4.68K $ 4.68K Общо предлагане: $ 99.97M $ 99.97M $ 99.97M Циркулиращо предлагане: $ 9.97M $ 9.97M $ 9.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 46.91K $ 46.91K $ 46.91K Рекорд за всички времена: $ 0.074744 $ 0.074744 $ 0.074744 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00046922 $ 0.00046922 $ 0.00046922 Научете повече за цената на Helping Hearts International (HHI)

Токеномика на Helping Hearts International (HHI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Helping Hearts International (HHI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HHI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HHI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HHI, разгледайте цената в реално време на токените HHI!

Прогноза за цената за HHI Искате ли да знаете какъв път може да поеме HHI? Нашата страница за прогноза за цената HHI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HHI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!