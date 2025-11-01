Информация за цената за Helpful Coin (HELPFUL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000851 $ 0.00000851 $ 0.00000851 24-часов нисък $ 0.00000884 $ 0.00000884 $ 0.00000884 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000851$ 0.00000851 $ 0.00000851 24-часов висок $ 0.00000884$ 0.00000884 $ 0.00000884 Рекорд за всички времена $ 0.00078025$ 0.00078025 $ 0.00078025 Най-ниска цена $ 0.00000416$ 0.00000416 $ 0.00000416 Промяна на цената (1ч) -0.39% Промяна на цената (1д) +2.92% Промяна на цената (7д) -22.71% Промяна на цената (7д) -22.71%

Цената в реално време за Helpful Coin (HELPFUL) е$0.00000876. През последните 24 часа HELPFUL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000851 до най-висока стойност $ 0.00000884, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HELPFUL е $ 0.00078025, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000416.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HELPFUL има промяна от -0.39% за последния час, +2.92% за 24 часа и -22.71% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Helpful Coin (HELPFUL)

Пазарна капитализация $ 8.76K$ 8.76K $ 8.76K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.76K$ 8.76K $ 8.76K Циркулиращо предлагане 999.08M 999.08M 999.08M Общо предлагане 999,083,203.6360676 999,083,203.6360676 999,083,203.6360676

Текущата пазарна капитализация на Helpful Coin е $ 8.76K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HELPFUL е 999.08M, като общото предлагане е 999083203.6360676. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.76K.