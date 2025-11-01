Информация за цената за HELP ME BEAT CANCER (CANCER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00896552$ 0.00896552 $ 0.00896552 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +2.42% Промяна на цената (1д) +5.85% Промяна на цената (7д) -10.70% Промяна на цената (7д) -10.70%

Цената в реално време за HELP ME BEAT CANCER (CANCER) е--. През последните 24 часа CANCER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CANCER е $ 0.00896552, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CANCER има промяна от +2.42% за последния час, +5.85% за 24 часа и -10.70% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

Пазарна капитализация $ 56.80K$ 56.80K $ 56.80K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 56.80K$ 56.80K $ 56.80K Циркулиращо предлагане 999.62M 999.62M 999.62M Общо предлагане 999,624,425.684387 999,624,425.684387 999,624,425.684387

Текущата пазарна капитализация на HELP ME BEAT CANCER е $ 56.80K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CANCER е 999.62M, като общото предлагане е 999624425.684387. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 56.80K.