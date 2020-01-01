Токеномика на Helmet Insure (HELMET) Открийте ключова информация за Helmet Insure (HELMET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Helmet Insure (HELMET) Crypto-assets insurance trading platform on BSC Официален уебсайт: https://www.helmet.insure/ Купете HELMET сега!

Токеномика и анализ на цената за Helmet Insure (HELMET) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Helmet Insure (HELMET), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 148.63K $ 148.63K $ 148.63K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 42.46M $ 42.46M $ 42.46M FDV (оценка при пълна реализация): $ 350.02K $ 350.02K $ 350.02K Рекорд за всички времена: $ 2.93 $ 2.93 $ 2.93 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00249308 $ 0.00249308 $ 0.00249308 Текуща цена: $ 0.00350019 $ 0.00350019 $ 0.00350019 Научете повече за цената на Helmet Insure (HELMET)

Токеномика на Helmet Insure (HELMET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Helmet Insure (HELMET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HELMET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HELMET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HELMET, разгледайте цената в реално време на токените HELMET!

Прогноза за цената за HELMET Искате ли да знаете какъв път може да поеме HELMET? Нашата страница за прогноза за цената HELMET съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HELMET сега!

