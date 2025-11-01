Информация за цената за Helix (HELIX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00005983 $ 0.00005983 $ 0.00005983 24-часов нисък $ 0.00006391 $ 0.00006391 $ 0.00006391 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00005983$ 0.00005983 $ 0.00005983 24-часов висок $ 0.00006391$ 0.00006391 $ 0.00006391 Рекорд за всички времена $ 0.000678$ 0.000678 $ 0.000678 Най-ниска цена $ 0.00005636$ 0.00005636 $ 0.00005636 Промяна на цената (1ч) +0.72% Промяна на цената (1д) +3.89% Промяна на цената (7д) +5.80% Промяна на цената (7д) +5.80%

Цената в реално време за Helix (HELIX) е$0.00006238. През последните 24 часа HELIX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00005983 до най-висока стойност $ 0.00006391, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HELIX е $ 0.000678, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00005636.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HELIX има промяна от +0.72% за последния час, +3.89% за 24 часа и +5.80% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Helix (HELIX)

Пазарна капитализация $ 62.40K$ 62.40K $ 62.40K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 62.40K$ 62.40K $ 62.40K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Helix е $ 62.40K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HELIX е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 62.40K.