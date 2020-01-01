Токеномика на Helder (HLDR) Открийте ключова информация за Helder (HLDR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Helder (HLDR) Helder is a next-generation staking and compounding protocol designed to provide secure, sustainable, and automated passive income. Unlike traditional DeFi staking platforms that rely on unsustainable high APYs, Helder ensures long-term profitability through a fixed APY model, automated reward distribution, and a deflationary token mechanism. Built with anti-rug-pull protections, fully verified & audited smart contracts, and a doxxed team. helder prioritizes investor security and transparency. The ecosystem extends beyond staking, incorporating multi-chain expansion, and SaaS products to drive real-world utility. With hYBRID staking, compounding rewards every second, and instant withdrawals at Live market prices. helder redefines how investors generate wealth in DeFi. Официален уебсайт: https://www.helder.world/ Бяла книга: https://helder-world.gitbook.io/litepaper Купете HLDR сега!

Токеномика и анализ на цената за Helder (HLDR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Helder (HLDR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.91K $ 3.91K $ 3.91K Общо предлагане: $ 442.14M $ 442.14M $ 442.14M Циркулиращо предлагане: $ 442.14M $ 442.14M $ 442.14M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.91K $ 3.91K $ 3.91K Рекорд за всички времена: $ 0.129337 $ 0.129337 $ 0.129337 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Helder (HLDR)

Токеномика на Helder (HLDR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Helder (HLDR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HLDR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HLDR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HLDR, разгледайте цената в реално време на токените HLDR!

Прогноза за цената за HLDR Искате ли да знаете какъв път може да поеме HLDR? Нашата страница за прогноза за цената HLDR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HLDR сега!

