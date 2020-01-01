Токеномика на Helal Para Coin (HPC)
Информация за Helal Para Coin (HPC)
Welcome to Helal Para Coin (HPC), a revolutionary digital currency designed to provide secure, transparent, and ethical financial transactions for everyone. As the financial landscape continues to evolve, HPC stands at the forefront of digital innovation, leveraging the power of the Solana blockchain to offer a decentralized, inclusive, and highly efficient financial solution.
Helal Para Coin (HPC) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed for fast, secure, and low-cost digital transactions. It provides a decentralized and ethical financial ecosystem, enabling users to send, receive, invest, and stake tokens with near-instant settlement and minimal fees. HPC leverages Solana’s high-speed, scalable, and environmentally friendly infrastructure, making it an ideal solution for global payments, e-commerce, DeFi, and NFT marketplaces.
Helal Para (HPC) is a cryptocurrency designed to comply with ethical financial principles. It aims to provide a helal principle on digital asset for transactions, investments, and savings. The project likely emphasizes ethical finance, avoiding interest, gambling, and uncertainty in its ecosystem.
Токеномика и анализ на цената за Helal Para Coin (HPC)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Helal Para Coin (HPC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Helal Para Coin (HPC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Helal Para Coin (HPC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой HPC токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой HPC токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на HPC, разгледайте цената в реално време на токените HPC!
Прогноза за цената за HPC
Искате ли да знаете какъв път може да поеме HPC? Нашата страница за прогноза за цената HPC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.