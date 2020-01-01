Токеномика на HEIR (HEIR) Открийте ключова информация за HEIR (HEIR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за HEIR (HEIR) Onchain Inheritance. We've built a family office in a box allowing family leaders to assume control of their family's future holdings. Create an Onchain trust for just 1$ and buy credits by burning heir tokens to make RWAs inside of your estate. Build value for your family's tomorrow today with HEIR. heir is available on Base chain to access the deepest pools of stable and universal asset liquidity allowing you to stay on the strongest chain and save for your future. Официален уебсайт: https://heir.es

Токеномика и анализ на цената за HEIR (HEIR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за HEIR (HEIR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 93.44K $ 93.44K $ 93.44K Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 93.44K $ 93.44K $ 93.44K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на HEIR (HEIR)

Токеномика на HEIR (HEIR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на HEIR (HEIR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HEIR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HEIR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HEIR, разгледайте цената в реално време на токените HEIR!

Прогноза за цената за HEIR Искате ли да знаете какъв път може да поеме HEIR? Нашата страница за прогноза за цената HEIR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HEIR сега!

