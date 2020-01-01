Токеномика на Heidrun (HEIDRUN) Открийте ключова информация за Heidrun (HEIDRUN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Heidrun (HEIDRUN) Heidrun is a visionary project that seamlessly integrates cutting-edge blockchain technology with the transformative power of AI. By leveraging Web3 gaming and decentralized AI utilities, Heidrun is reshaping the crypto landscape with unparalleled innovation and user engagement. Whether you're a gamer seeking immersive experiences, an investor exploring groundbreaking opportunities, or a blockchain enthusiast eager for the next evolution in decentralized ecosystems, Heidrun offers a dynamic platform tailored to your aspirations. With a focus on accessibility, scalability, and real-world utility, Heidrun paves the way for a future where technology, creativity, and community thrive in harmony, setting new standards for excellence in the Web3 space. Официален уебсайт: https://heidrun.xyz Купете HEIDRUN сега!

Токеномика и анализ на цената за Heidrun (HEIDRUN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Heidrun (HEIDRUN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 116.04K $ 116.04K $ 116.04K Общо предлагане: $ 990.60M $ 990.60M $ 990.60M Циркулиращо предлагане: $ 990.60M $ 990.60M $ 990.60M FDV (оценка при пълна реализация): $ 116.04K $ 116.04K $ 116.04K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00011714 $ 0.00011714 $ 0.00011714 Научете повече за цената на Heidrun (HEIDRUN)

Токеномика на Heidrun (HEIDRUN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Heidrun (HEIDRUN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HEIDRUN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HEIDRUN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HEIDRUN, разгледайте цената в реално време на токените HEIDRUN!

Прогноза за цената за HEIDRUN Искате ли да знаете какъв път може да поеме HEIDRUN? Нашата страница за прогноза за цената HEIDRUN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HEIDRUN сега!

