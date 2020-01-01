Токеномика на heheh (HEHEH) Открийте ключова информация за heheh (HEHEH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за heheh (HEHEH) HeHeHe Token is a decentralized cryptocurrency that aims to bring joy and laughter to the world of finance. With its playful name and unique tokenomics, HeHeHe Token is designed to foster a positive and engaging community. Meme-Inspired: HeHeHe Token embraces the lighthearted and humorous nature of internet memes, creating a fun and relatable experience for its holders. Community-Driven: The HeHeHe Token community is at the heart of the project, with active participation and decision-making encouraged. Deflationary Tokenomics: A portion of every transaction is burned, gradually reducing the supply of HeHeHe Tokens and increasing their value over time. Rewarding Holders: HeHeHe Token holders are rewarded with passive income through staking and reflections, encouraging long-term investment. Официален уебсайт: https://heheh.finance/ Бяла книга: https://heheh.finance/ Купете HEHEH сега!

Токеномика и анализ на цената за heheh (HEHEH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за heheh (HEHEH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 72.30K $ 72.30K $ 72.30K Общо предлагане: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Циркулиращо предлагане: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (оценка при пълна реализация): $ 72.30K $ 72.30K $ 72.30K Рекорд за всички времена: $ 0.00106351 $ 0.00106351 $ 0.00106351 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на heheh (HEHEH)

Токеномика на heheh (HEHEH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на heheh (HEHEH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HEHEH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HEHEH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HEHEH, разгледайте цената в реално време на токените HEHEH!

Прогноза за цената за HEHEH Искате ли да знаете какъв път може да поеме HEHEH? Нашата страница за прогноза за цената HEHEH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HEHEH сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!