Токеномика на Hedgy the hedgehog (HEDGY) Открийте ключова информация за Hedgy the hedgehog (HEDGY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hedgy the hedgehog (HEDGY) Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic. Официален уебсайт: https://hedgyftm.com/ Купете HEDGY сега!

Токеномика и анализ на цената за Hedgy the hedgehog (HEDGY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hedgy the hedgehog (HEDGY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 319.77K $ 319.77K $ 319.77K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 71.45M $ 71.45M $ 71.45M FDV (оценка при пълна реализация): $ 447.56K $ 447.56K $ 447.56K Рекорд за всички времена: $ 0.074697 $ 0.074697 $ 0.074697 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00166844 $ 0.00166844 $ 0.00166844 Текуща цена: $ 0.0044754 $ 0.0044754 $ 0.0044754 Научете повече за цената на Hedgy the hedgehog (HEDGY)

Токеномика на Hedgy the hedgehog (HEDGY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hedgy the hedgehog (HEDGY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HEDGY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HEDGY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HEDGY, разгледайте цената в реално време на токените HEDGY!

Прогноза за цената за HEDGY Искате ли да знаете какъв път може да поеме HEDGY? Нашата страница за прогноза за цената HEDGY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HEDGY сега!

