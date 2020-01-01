Токеномика на HedgewaterDAO ($HWTR) Открийте ключова информация за HedgewaterDAO ($HWTR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за HedgewaterDAO ($HWTR) Hedgewater is the 1st on-chain Ai investment DAO focused on Hyperliquid ecosystem. We are committed to deploying capital in innovative project and long-term builder on Hyperliquid ecosystem. We leverage AI agents to drive both research and execution, ensuring a transparent and data-driven investment approach. Our fund is supported by a team of industry pioneers, who played a key role in shaping the foundations of DeFi, as well as experience investors in liquid markets. We are strategically aligned with Hyperliquid's position as an emerging leader in community-driven blockchains and a compelling successor to Binance. Официален уебсайт: https://www.hedgewater.xyz/ Бяла книга: https://gitbook.hedgewater.xyz/ Купете $HWTR сега!

Токеномика и анализ на цената за HedgewaterDAO ($HWTR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за HedgewaterDAO ($HWTR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 256.24K $ 256.24K $ 256.24K Общо предлагане: $ 111.60M $ 111.60M $ 111.60M Циркулиращо предлагане: $ 107.20M $ 107.20M $ 107.20M FDV (оценка при пълна реализация): $ 266.76K $ 266.76K $ 266.76K Рекорд за всички времена: $ 0.08057 $ 0.08057 $ 0.08057 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00101261 $ 0.00101261 $ 0.00101261 Текуща цена: $ 0.00239029 $ 0.00239029 $ 0.00239029 Научете повече за цената на HedgewaterDAO ($HWTR)

Токеномика на HedgewaterDAO ($HWTR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на HedgewaterDAO ($HWTR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $HWTR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $HWTR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $HWTR, разгледайте цената в реално време на токените $HWTR!

