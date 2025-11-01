Информация за цената за HEDGE (HEDGE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00039217 $ 0.00039217 $ 0.00039217 24-часов нисък $ 0.0004961 $ 0.0004961 $ 0.0004961 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00039217$ 0.00039217 $ 0.00039217 24-часов висок $ 0.0004961$ 0.0004961 $ 0.0004961 Рекорд за всички времена $ 0.00054337$ 0.00054337 $ 0.00054337 Най-ниска цена $ 0.00008602$ 0.00008602 $ 0.00008602 Промяна на цената (1ч) -1.38% Промяна на цената (1д) -5.68% Промяна на цената (7д) +119.96% Промяна на цената (7д) +119.96%

Цената в реално време за HEDGE (HEDGE) е$0.00043059. През последните 24 часа HEDGE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00039217 до най-висока стойност $ 0.0004961, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HEDGE е $ 0.00054337, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00008602.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HEDGE има промяна от -1.38% за последния час, -5.68% за 24 часа и +119.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за HEDGE (HEDGE)

Пазарна капитализация $ 443.09K$ 443.09K $ 443.09K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 443.09K$ 443.09K $ 443.09K Циркулиращо предлагане 999.98M 999.98M 999.98M Общо предлагане 999,984,250.3897393 999,984,250.3897393 999,984,250.3897393

Текущата пазарна капитализация на HEDGE е $ 443.09K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HEDGE е 999.98M, като общото предлагане е 999984250.3897393. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 443.09K.