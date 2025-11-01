БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на HEDGE днес е 0.00043059 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за HEDGE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на HEDGE в MEXC сега.Цената в реално време на HEDGE днес е 0.00043059 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за HEDGE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на HEDGE в MEXC сега.

Повече за HEDGE

HEDGEценова информация

Какво представлява HEDGE

Официален уебсайт на HEDGE

Токеномика на HEDGE

HEDGE ценова прогноза

HEDGE Лого

HEDGE цена (HEDGE)

Не се намира в списъка

1 HEDGE към USD - цена в реално време:

$0.00041826
$0.00041826
-8.40%1D
USD
HEDGE (HEDGE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:30:17 (UTC+8)

Информация за цената за HEDGE (HEDGE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00039217
$ 0.00039217
24-часов нисък
$ 0.0004961
$ 0.0004961
24-часов висок

$ 0.00039217
$ 0.00039217

$ 0.0004961
$ 0.0004961

$ 0.00054337
$ 0.00054337

$ 0.00008602
$ 0.00008602

-1.38%

-5.68%

+119.96%

+119.96%

Цената в реално време за HEDGE (HEDGE) е$0.00043059. През последните 24 часа HEDGE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00039217 до най-висока стойност $ 0.0004961, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HEDGE е $ 0.00054337, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00008602.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HEDGE има промяна от -1.38% за последния час, -5.68% за 24 часа и +119.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за HEDGE (HEDGE)

$ 443.09K
$ 443.09K

--
--

$ 443.09K
$ 443.09K

999.98M
999.98M

999,984,250.3897393
999,984,250.3897393

Текущата пазарна капитализация на HEDGE е $ 443.09K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HEDGE е 999.98M, като общото предлагане е 999984250.3897393. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 443.09K.

История на цените за HEDGE (HEDGE) USD

През днешния ден промяната в цената на HEDGE към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на HEDGE към USD беше $ +0.0004648991.
През последните 60 дни промяната в цената на HEDGE към USD беше $ +0.0004295734.
През последните 90 дни промяната в цената на HEDGE към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-5.68%
30 дни$ +0.0004648991+107.97%
60 дни$ +0.0004295734+99.76%
90 дни$ 0--

Какво е HEDGE (HEDGE)

The project is tied to a trading app that is being developed. It has a website that is in "demo mode" for the trading app, which is planned to be launched on the App Store and Google Play. We will have beta testers including the largest holders of the coin prior to the public launch of the full version of our app. This is because those holders will have the most to gain because half of the transaction fees will be sent to the holders in a distribution equal to the percentage of the $HEDGE token they hold. The trading app will allow traders to "HEDGE" their trades by bundling up to 5 tokens into one buy/sell transaction. They may set what percentage of their bundles position is from each coin. After their "HEDGED" position is created they will then be able to see their PNL for the bundle, see their PNL from each individual coinin the bundle, close the entire position when they wish, or even partially close the bundled position by selling one token at a time out of the bundle. The app will require the token to be used to pay a fee due for making transactions on the app.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

HEDGE (HEDGE) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за HEDGE (USD)

Колко ще струва HEDGE (HEDGE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от HEDGE (HEDGE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за HEDGE.

Проверете прогнозата за цената за HEDGE сега!

HEDGE към местни валути

Токеномика на HEDGE (HEDGE)

Разбирането на токеномиката на HEDGE (HEDGE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените HEDGE сега!

Хората също питат: Други въпроси относно HEDGE (HEDGE)

Колко струва HEDGE (HEDGE) днес?
Цената в реално време на HEDGE в USD е 0.00043059 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на HEDGE към USD?
Текущата цена на HEDGE към USD е $ 0.00043059. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на HEDGE?
Пазарната капитализация за HEDGE е $ 443.09K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на HEDGE?
Циркулиращото предлагане на HEDGE е 999.98M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на HEDGE?
HEDGE постигна ATH цена от 0.00054337 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на HEDGE?
HEDGE достигна ATL цена от 0.00008602 USD.
Какъв е обемът на търговията на HEDGE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за HEDGE е -- USD.
Ще се повиши ли HEDGE тази година?
HEDGE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за HEDGE за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:30:17 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за HEDGE (HEDGE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

