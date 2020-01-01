Токеномика на HealthBuddyAI (HBUD) Открийте ключова информация за HealthBuddyAI (HBUD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за HealthBuddyAI (HBUD) Buddy is an AI-powered health companion that allows users to scan meals, analyze ingredients, and receive real-time nutritional feedback to stay aligned with their wellness goals. It fuels a next-generation digital health ecosystem that combines advanced nutrition tracking, personalized AI coaching, gamified habit-building tools, and blockchain-based reward incentives to promote long-term healthy living. Официален уебсайт: https://healthbuddy.tech Бяла книга: https://health-buddy-1.gitbook.io/health-buddy Купете HBUD сега!

Токеномика и анализ на цената за HealthBuddyAI (HBUD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за HealthBuddyAI (HBUD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.59K $ 6.59K $ 6.59K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.59K $ 6.59K $ 6.59K Рекорд за всички времена: $ 0.063081 $ 0.063081 $ 0.063081 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на HealthBuddyAI (HBUD)

Токеномика на HealthBuddyAI (HBUD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на HealthBuddyAI (HBUD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HBUD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HBUD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HBUD, разгледайте цената в реално време на токените HBUD!

Прогноза за цената за HBUD Искате ли да знаете какъв път може да поеме HBUD? Нашата страница за прогноза за цената HBUD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HBUD сега!

