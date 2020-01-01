Токеномика на Healix AI (HXAI) Открийте ключова информация за Healix AI (HXAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Healix AI (HXAI) Healix AI ($HxAI) is a DeSci (Decentralized Science) AI-powered healthcare platform designed to revolutionize how individuals access and manage their health. By leveraging advanced artificial intelligence and blockchain technology, Healix AI offers instant health diagnostics, personalized treatment plans, and tailored wellness guidance. The platform ensures data privacy, blockchain security, and 24/7 availability, providing users with a secure, innovative, and accessible healthcare ecosystem. Официален уебсайт: https://healixai.tech/ Бяла книга: https://healixai.gitbook.io/healix-ai-whitepaper Купете HXAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Healix AI (HXAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Healix AI (HXAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.73K $ 19.73K $ 19.73K Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.73K $ 19.73K $ 19.73K Рекорд за всички времена: $ 0.267637 $ 0.267637 $ 0.267637 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00146521 $ 0.00146521 $ 0.00146521 Текуща цена: $ 0.00196936 $ 0.00196936 $ 0.00196936 Научете повече за цената на Healix AI (HXAI)

Токеномика на Healix AI (HXAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Healix AI (HXAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HXAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HXAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HXAI, разгледайте цената в реално време на токените HXAI!

Прогноза за цената за HXAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме HXAI? Нашата страница за прогноза за цената HXAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HXAI сега!

