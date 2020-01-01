Токеномика на hBARK (HBARK) Открийте ключова информация за hBARK (HBARK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за hBARK (HBARK) The Barking Game is a gamified social media experience that rewards meaningful engagement on Twitter through blockchain technology. Players earn Bark Power daily by holding the $hbark token, the game’s primary utility token, and use it to "bark" (award points) to impactful tweets they want to amplify. By seamlessly integrating Hedera blockchain mechanics with Twitter, the game fosters a dynamic community where users are incentivized to highlight and reward valuable content. Its transparent, blockchain-driven approach ensures fairness and accountability, creating a unique blend of social media interaction and decentralized technology. At its core, The Barking Game is about encouraging authentic engagement, rewarding meaningful contributions, and amplifying impactful voices within a growing ecosystem. Официален уебсайт: https://hbark.club/ Купете HBARK сега!

Токеномика и анализ на цената за hBARK (HBARK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за hBARK (HBARK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 323.37K $ 323.37K $ 323.37K Общо предлагане: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Циркулиращо предлагане: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 323.37K $ 323.37K $ 323.37K Рекорд за всички времена: $ 0.00328604 $ 0.00328604 $ 0.00328604 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00036171 $ 0.00036171 $ 0.00036171 Текуща цена: $ 0.0007717 $ 0.0007717 $ 0.0007717 Научете повече за цената на hBARK (HBARK)

Токеномика на hBARK (HBARK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на hBARK (HBARK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HBARK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HBARK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HBARK, разгледайте цената в реално време на токените HBARK!

Прогноза за цената за HBARK Искате ли да знаете какъв път може да поеме HBARK? Нашата страница за прогноза за цената HBARK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HBARK сега!

