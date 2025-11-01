Информация за цената за Hazmat (HZMT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0,27% Промяна на цената (1д) -1,04% Промяна на цената (7д) -7,52% Промяна на цената (7д) -7,52%

Цената в реално време за Hazmat (HZMT) е--. През последните 24 часа HZMT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HZMT е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HZMT има промяна от +0,27% за последния час, -1,04% за 24 часа и -7,52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Hazmat (HZMT)

Пазарна капитализация $ 9,45K$ 9,45K $ 9,45K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9,45K$ 9,45K $ 9,45K Циркулиращо предлагане 1,00B 1,00B 1,00B Общо предлагане 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущата пазарна капитализация на Hazmat е $ 9,45K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HZMT е 1,00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9,45K.