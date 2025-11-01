Информация за цената за Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 105,445 24-часов висок $ 111,637 Рекорд за всички времена $ 128,529 Най-ниска цена $ 81,202 Промяна на цената (1ч) +5.47% Промяна на цената (1д) +0.24% Промяна на цената (7д) +0.35%

Цената в реално време за Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) е$111,238. През последните 24 часа HCBBTC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 105,445 до най-висока стойност $ 111,637, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HCBBTC е $ 128,529, а най-ниската цена за всички времена е $ 81,202.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HCBBTC има промяна от +5.47% за последния час, +0.24% за 24 часа и +0.35% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Пазарна капитализация $ 16.72K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 16.72K Циркулиращо предлагане 0.15 Общо предлагане 0.15035175

Текущата пазарна капитализация на Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC е $ 16.72K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HCBBTC е 0.15, като общото предлагане е 0.15035175. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.72K.