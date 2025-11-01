Информация за цената за HATO WORLD (HATIES) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +1.59% Промяна на цената (7д) +1.59%

Цената в реално време за HATO WORLD (HATIES) е--. През последните 24 часа HATIES се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HATIES е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HATIES има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +1.59% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за HATO WORLD (HATIES)

Пазарна капитализация $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Циркулиращо предлагане 998.75M 998.75M 998.75M Общо предлагане 998,747,745.602415 998,747,745.602415 998,747,745.602415

Текущата пазарна капитализация на HATO WORLD е $ 6.21K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HATIES е 998.75M, като общото предлагане е 998747745.602415. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.21K.