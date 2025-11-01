Информация за цената за Hat (HAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00366889 $ 0.00366889 $ 0.00366889 24-часов нисък $ 0.00381634 $ 0.00381634 $ 0.00381634 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00366889$ 0.00366889 $ 0.00366889 24-часов висок $ 0.00381634$ 0.00381634 $ 0.00381634 Рекорд за всички времена $ 0.0469251$ 0.0469251 $ 0.0469251 Най-ниска цена $ 0.00192629$ 0.00192629 $ 0.00192629 Промяна на цената (1ч) -0.79% Промяна на цената (1д) +2.71% Промяна на цената (7д) -2.03% Промяна на цената (7д) -2.03%

Цената в реално време за Hat (HAT) е$0.00377257. През последните 24 часа HAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00366889 до най-висока стойност $ 0.00381634, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HAT е $ 0.0469251, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00192629.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HAT има промяна от -0.79% за последния час, +2.71% за 24 часа и -2.03% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Hat (HAT)

Пазарна капитализация $ 54.41K$ 54.41K $ 54.41K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 233.73K$ 233.73K $ 233.73K Циркулиращо предлагане 14.42M 14.42M 14.42M Общо предлагане 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378

Текущата пазарна капитализация на Hat е $ 54.41K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HAT е 14.42M, като общото предлагане е 61955726.73853378. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 233.73K.