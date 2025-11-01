БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Hat днес е 0.00377257 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за HAT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на HAT в MEXC сега.Цената в реално време на Hat днес е 0.00377257 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за HAT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на HAT в MEXC сега.

Повече за HAT

HATценова информация

Какво представлява HAT

Бяла книга HAT

Официален уебсайт на HAT

Токеномика на HAT

HAT ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Hat Лого

Hat цена (HAT)

Не се намира в списъка

1 HAT към USD - цена в реално време:

$0.00377257
$0.00377257$0.00377257
+2.70%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Hat (HAT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:17:25 (UTC+8)

Информация за цената за Hat (HAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00366889
$ 0.00366889$ 0.00366889
24-часов нисък
$ 0.00381634
$ 0.00381634$ 0.00381634
24-часов висок

$ 0.00366889
$ 0.00366889$ 0.00366889

$ 0.00381634
$ 0.00381634$ 0.00381634

$ 0.0469251
$ 0.0469251$ 0.0469251

$ 0.00192629
$ 0.00192629$ 0.00192629

-0.79%

+2.71%

-2.03%

-2.03%

Цената в реално време за Hat (HAT) е$0.00377257. През последните 24 часа HAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00366889 до най-висока стойност $ 0.00381634, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HAT е $ 0.0469251, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00192629.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HAT има промяна от -0.79% за последния час, +2.71% за 24 часа и -2.03% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Hat (HAT)

$ 54.41K
$ 54.41K$ 54.41K

--
----

$ 233.73K
$ 233.73K$ 233.73K

14.42M
14.42M 14.42M

61,955,726.73853378
61,955,726.73853378 61,955,726.73853378

Текущата пазарна капитализация на Hat е $ 54.41K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HAT е 14.42M, като общото предлагане е 61955726.73853378. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 233.73K.

История на цените за Hat (HAT) USD

През днешния ден промяната в цената на Hat към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Hat към USD беше $ -0.0007274982.
През последните 60 дни промяната в цената на Hat към USD беше $ -0.0008277905.
През последните 90 дни промяната в цената на Hat към USD беше $ -0.000577628390024298.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+2.71%
30 дни$ -0.0007274982-19.28%
60 дни$ -0.0008277905-21.94%
90 дни$ -0.000577628390024298-13.27%

Какво е Hat (HAT)

Hats.Finance is a decentralized protocol for hosting non-custodial Bug Bounties and Audit Competitions. Hats Finance offers Web3 native security solutions that align in all respects with the DeFi ethos. By leveraging the power of DeSec, blockchain technology, and community-driven security practices. Our solutions are designed to enhance protocols’ security, foster community involvement, and streamline the development lifecycle of Web3 projects.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Hat (USD)

Колко ще струва Hat (HAT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Hat (HAT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Hat.

Проверете прогнозата за цената за Hat сега!

HAT към местни валути

Токеномика на Hat (HAT)

Разбирането на токеномиката на Hat (HAT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените HAT сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Hat (HAT)

Колко струва Hat (HAT) днес?
Цената в реално време на HAT в USD е 0.00377257 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на HAT към USD?
Текущата цена на HAT към USD е $ 0.00377257. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Hat?
Пазарната капитализация за HAT е $ 54.41K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на HAT?
Циркулиращото предлагане на HAT е 14.42M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на HAT?
HAT постигна ATH цена от 0.0469251 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на HAT?
HAT достигна ATL цена от 0.00192629 USD.
Какъв е обемът на търговията на HAT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за HAT е -- USD.
Ще се повиши ли HAT тази година?
HAT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за HAT за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:17:25 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Hat (HAT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,519.79
$109,519.79$109,519.79

-0.63%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,850.43
$3,850.43$3,850.43

-0.27%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02865
$0.02865$0.02865

-10.96%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.92
$186.92$186.92

-0.65%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,850.43
$3,850.43$3,850.43

-0.27%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,519.79
$109,519.79$109,519.79

-0.63%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.92
$186.92$186.92

-0.65%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5078
$2.5078$2.5078

-0.64%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,085.91
$1,085.91$1,085.91

+0.14%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000741
$0.0000741$0.0000741

+48.20%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09451
$0.09451$0.09451

+845.10%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000621
$0.000621$0.000621

+210.50%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000094
$0.00000094$0.00000094

+46.87%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0037
$0.0037$0.0037

+48.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7700
$0.7700$0.7700

+49.60%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00025
$0.00025$0.00025

+38.88%